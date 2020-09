Marina Gonçalves chega ao terreno para lidar com a crise na habitação

O complexo dossiê da habitação vai mudar de protagonista, de novo. Mantém-se o ministro e o ministério, mas sai a secretária de estado, a arquitecta Ana Pinho, considerada a “mãe” da Nova Geração das Políticas de Habitação (NPGH). E sai sem ter conseguido mostrar no terreno os frutos da política que idealizou. Entra Marina Gonçalves, jurista, especializada em direito administrativo, ex-chefe de gabinete do ministro Pedro Nuno Santos e deputada do PS desde o início da actual legislatura. Mais do que uma especialista na matéria, é alguém da confiança do ministro, que acompanha desde que este era secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

