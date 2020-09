Apoios para criar emprego geram procura cinco vezes maior que oferta

O programa arrancou a 15 Julho com uma dotação inicial de 90 milhões de euros, a verba que as ministras do Coesão Territorial e do Trabalho e Segurança Social consideravam que iria permitir a criação de 1600 postos de trabalho, em todo o país. Dois meses depois, e fechada a primeira fase das candidaturas, a procura superou de tal modo a oferta (4434 candidaturas, para uma procura de fundos de 487,5 milhões de euros) que a ministra da Coesão Territorial já não consegue garantir que vá abrir a segunda fase.

