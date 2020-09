Benfica suspende basquetebol devido a casos de covid-19

O Benfica suspendeu a actividade do basquetebol, em masculinos e femininos, depois de terem sido identificados casos positivos de covid-19. O clube “encarnado” avançou a informação nesta quarta-feira, sem adiantar números e nomes dos elementos das equipas que estão infectados.

“O Sport Lisboa e Benfica informa que a actividade das equipas seniores de basquetebol está suspensa desde o passado dia 10 de Setembro e assim continuará até indicação articulada com as autoridades de saúde locais e com o departamento médico do clube, após terem sido registados casos de covid-19”, informou o clube, em nota publicada no site oficial.

O Benfica explica que, devido a suspeitas de infecção, suspendeu já na última semana a actividade das equipas seniores, “accionando o plano de contingência para avaliação e controlo de infecção por covid-19”.

Na mesma nota, o clube indica que “todos os casos estão identificados” e a ser “monitorizados”, sem critérios de gravidade clínica, mas que, face à situação, a edição deste ano do Torneio Internacional de basquetebol masculino foi cancelado.