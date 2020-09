Receitas de espectáculos revertem para a família de Bruno Candé, no dia em que faria 40 anos

O actor Bruno Candé, assassinado a 25 de Julho numa Avenida de Moscavide, faria esta sexta-feira, 18 de Setembro, 40 anos. Como forma de assinalar a data, as receitas dos espectáculos em cena de diversos espaços culturais de Lisboa e Porto irão ser canalizados para a família, através da associação SOS Racismo. O actor deixou três filhos com idades entre os dois e os seis anos.

Assim, as receitas de bilheteira dos projectos que serão apresentados, esta sexta-feira, no Teatro Nacional D. Maria II, CAL (Primeiros Sintomas), São Luiz Teatro Municipal, Teatro do Bairro Alto, Teatro Maria Matos, Teatro Maria Vitória, Teatro Municipal do Porto e Teatro da Politécnica (Artistas Unidos) reverterão para a família do actor. Para além dos espaços teatrais, o Cinema Ideal e a distribuidora Alambique também se associaram à homenagem, através das receitas de bilheteira do filme O Fim do Mundo, de Basil da Cunha, que estreou esta quinta-feira. Quem também se juntou à iniciativa foi o artista plástico Francisco Vidal, que durante a performance Maka – Momento de Arte e Kultura Africana de Lisboa, concretizada há dias no âmbito do festival Iminente, a decorrer em Lisboa, criou 99 T-shirts com serigrafias únicas que irão estar à venda por 100 euros, sendo as receitas doadas à família.

Esta quarta-feira, na rede social Facebook, o encenador dos Artistas Unidos Jorge Silva Melo escrevia que seria bonito mais teatros associarem-se à iniciativa, acrescentando que havia muitos espectadores que não se podiam deslocar ao teatro, e perguntavam como poderiam contribuir — para estes foi disponibilizado o número de conta IBAN PT50 0035 0936 00042511500 87, cuja titular é Olga Araújo, irmã de Candé, para a qual pode ser realizado um donativo equivalente ao preço do bilhete do espectáculo (10 euros).

Bruno Candé Marques morreu em Julho, aos 39 anos, após ter sido baleado, várias vezes, em Moscavide, concelho de Loures. O suspeito do homicídio, de 76 anos, foi detido no local e está em prisão preventiva. O actor nasceu em Lisboa, em 1980. Iniciou o seu percurso no grupo de teatro da Casa Pia, ainda na adolescência, tendo posteriormente frequentado o curso de formação teatral do Chapitô, onde chegou em 1995 e participou em vários espectáculos.

Trabalhava desde 2011 com a Casa Conveniente, de Mónica Calle, onde participou em A Missão – Recordações de uma Revolução, de Heiner Müller, distinguido com o prémio de Melhor Espectáculo do Ano, em 2012, pela Sociedade Portuguesa de Autores. Fez parte do elenco de produções como Macbeth, O Livro de Job, Rifar o Meu Coração, A Sagração da Primavera, Noites Brancas, dirigidas por Mónica Calle, ou Drive In, de Mónica Garnel, e Atlas de João Borralho e Ana Galante. Entrou no filme Ivone Kane, de Margarida Cardoso, e integrou o elenco de telenovelas como Única Mulher, da TVI.

O actor preparava o novo projecto da Casa Conveniente, O Escuro Que Te Ilumina, espectáculo que tem por base a história da sua vida e a sua recuperação, após um grave acidente sofrido em 2017. Segundo a companhia, o projecto será posto em cena em 2021.