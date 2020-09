Mário Zambujal será o autor homenageado no 13.º Escritaria em Penafiel

O escritor e jornalista Mário Zambujal vai ser o autor homenageado na edição deste ano do festival literário Escritaria, em Penafiel, que também destacará Fernando Alves, que assinala 50 anos de carreira de rádio, informou a organização esta quinta-feira.

Fonte do festival disse à Lusa que a 13.ª edição do evento vai decorrer de 18 a 25 de outubro, prometendo que a obra de Mário Zambujal, descrito como “um dos mais carismáticos prosadores portugueses”, vai “contaminar Penafiel” com “inúmeras actividades” de animação e divulgação, nas ruas e auditórios da cidade. Var recordar-se, a propósito, o percurso do autor, nomeadamente os vários livros que escreveu e a sua ligação à televisão e ao teatro.

A oportunidade de assinalar, por outro lado, os 50 anos de carreira radiofónica de Fernando Alves ocorre no ano em que Penafiel assinala os 250 anos de elevação à categoria de cidade, destaca ainda a organização.

Para esta edição, são prometidas “novidades em termos culturais, com projectos inovadores que vão reforçar, ainda mais, a ligação de Penafiel como cidade das palavras e da literatura”. O festival vai difundir os principais momentos, via streaming, para “mitigar o distanciamento social” provocado pela pandemia, reforça a organização.

Desde a primeira edição do Escritaria, já foram homenageados escritores como Urbano Tavares Rodrigues, José Saramago, Agustina Bessa-Luís, Mia Couto, António Lobo Antunes, Mário de Carvalho, Lídia Jorge, Mário Cláudio, Alice Vieira, Miguel Sousa Tavares, Pepetela e Manuel Alegre.