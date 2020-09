Banksy perde batalha legal para registar uma das suas pinturas

O artista urbano anónimo Banksy perdeu a possibilidade de usar um dos seus famosos quadros como uma marca registada. A empresa de cartões-de-visita Full Colour Black contestou o registo da marca sobre o quadro, argumentando que nenhum produto fora vendido em tempo útil para a marca poder ser aplicada e que o anonimato do artista impedia o registo da marca.

A decisão foi conhecida esta semana pelo escritório europeu para marcas registadas (ou trademarks), que afirmou que a forma como o artista submeteu a marca registada era “inconsistente com práticas honestas” europeias.

Segundo o Departamento de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), a intenção de Banksy “não era de usar a marca como uma marca registada para comercializar bens, mas apenas para contornar a lei”.

O graffiti em questão, o “Atirador de Flores”, foi desenhado por Banksy, um dos artistas urbanos mais conhecidos do mundo, em 2005, num mural em Jerusalém. A pintura retrata um protestante a atirar um ramo de flores num fundo vermelho e é um dos vários graffitis com conotação política que o artista tem espalhado e vendido pelo mundo.

Banksy procurou registar a marca para o quadro através de leis de direitos de autor; no entanto, estas implicavam que o pintor prescindisse do seu anonimato, algo que sempre se recusou a fazer.

Falta de merchandise ditou derrota judicial

A batalha legal entre Banksy e a Full Colour Black passou pela definição de direitos de autor (copyright) e marcas registadas (trademark).

Os direitos de autor (caracterizados pelo símbolo ©) aplicam-se a imagens, pinturas, literatura, músicas, entre outros trabalhos artísticos e culturais, e permanecem em vigor durante a duração da vida do autor e até 70 anos depois de o autor morrer (segundo a lei europeia).

Por outro lado, marcas registadas (™ para marcas não registadas e ® para marcas registadas) são frases, palavras, imagens, logótipos, etc., que servem para identificar uma marca. As marcas registadas não têm limite de duração e podem ser válidas para sempre, desde que o produto identificado com elas continue a ser vendido e, em casos específicos, que a empresa continue a pagar por essa marca registada.

Foi nesta distinção importante que a defesa legal de Banksy esbarrou e perdeu o caso. O artista procurou registar a marca registada do desenho; no entanto, não vendeu produtos que utilizassem a pintura até a Full Colour Black contestar a marca registada, em 2019.

Além disso, a marca registada tem de ser usada nos primeiros cinco anos: Banksy pintou o desenho em Jerusalém em 2005, a sua empresa, Pest Control Office, registou a marca em 2014 e só começou a vender produtos em 2019 com o desenho numa loja online e num estabelecimento em Londres, depois de a Full Colour Black ter procurado ficar com a marca.

Já nessa altura, Banksy disse que estava a “fazer coisas com o único propósito de satisfazer categorias de marcas registadas segundo a lei europeia”.

“Uma empresa de cartões-de-visita está a contestar a marca regista que tenho sobre a minha arte e a tentar ficar com a custódia do meu nome para que possam vender o seu merchandise falso de Banksy legalmente” disse num comunicado o artista.

O EUIPO argumentou que o artista “não tinha qualquer intenção de usar a marca registada” quando a submeteu e os produtos que usam o desenho foram “criados e vendidos unicamente” para não perder a marca registada.

A loja em Londres, Gross Domestic Product, também não caiu nas boas graças das autoridades europeias: a loja vendia produtos controversos, como bolas feitas a partir de capacetes de motim de forças policiais. Os produtos, acusou o EUIPO, eram “pouco práticos e ofensivos” e descredibilizaram a defesa.

Foto Loja em Croydon, no sul de Londres, abriu em Outubro de 2019 Peter Nicholls/REUTERS

Direitos de autor implicariam perda do anonimato

Segundo o EUIPO, Banksy tentou registar a marca sem registar direitos de autor. Para poder ter direitos sobre as suas obras, Banksy tem de prescindir legalmente da sua identidade anónima.

Segundo o advogado da Full Colour Black, Aaron Wood, a decisão judicial pode colocar em risco a possibilidade de Banksy registar como marca qualquer um dos seus desenhos.

“O problema com o Banksy usar os direitos de autor é que o obrigaria a abdicar do anonimato. Teria de dizer ‘aqui estou eu, eu criei este trabalho’. E ao fazer isso ele perderia a cobertura do anonimato. E, portanto, ele não fez isso. Na mais amigável maneira possível, todo o registo do portefólio do Banksy está em risco”, contou Wood à BBC.

Segundo Aaron Wood, se Banksy tivesse comercializado produtos com o graffiti em questão, poderia permanecer anónimo para sempre. “E julgamos que isso não é justo”, disse o advogado da firma que já contestou mais seis trabalhos do artista.

Wood relatou ainda à BBC que a Full Colour Black estava “muito satisfeita com a decisão” das autoridades europeias.

Já foram feitas muitas tentativas de dar um nome e uma cara a Banksy, sempre corroboradas pelo artista. A decisão do EUIPO cita o seu livro, no qual ele refere que direitos de autor “são para perdedores”.