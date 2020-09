Akira Kurosawa: Redescobrir o último imperador do cinema japonês

A partir de dia 17 de Setembro, e começando pelos Sete Samurais (de 1954), uma porção muito razoável da obra daquele que ainda é o mundialmente mais popular realizador japonês passará pelos ecrãs do cinema Nimas e do Teatro do Campo Alegre — e os outros títulos a exibir, para além do de 1954, todos correspondentes a um “período intermédio” (já explicaremos) do percurso de Kurosawa, são Viver (1952), O Trono de Sangue (1957), A Fortaleza Escondida (1958), Yojimbo (1961), O Barba Ruiva (1965) e Dodeskaden (1970).

