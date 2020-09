Dobrar os mapas como deve ser

Há um ano, quando foi anunciado o Nobel da Literatura, o Carmo e a Trindade só não caíram porque a (já) tremida Academia Sueca continuava sediada em Estocolmo. Mas o anúncio do prémio provocou um terramoto de emoções e opiniões com réplicas em toda a parte. Houve manifestações nas ruas, exigiu-se a demissão dos jurados, voltou a falar-se em escândalo e em vergonha (ou na falta desta). Não se deu o caso, aparentemente, de a opinião pública (ou pelo menos a publicada) discordar fundadamente do juízo literário exarado pelos académicos ilustrados (supõe-se). Afinal, dificilmente se poderá deixar de considerar Peter Handke, o premiado, como um dos melhores prosadores de língua alemã do último meio século.

