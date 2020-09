Amazon Music lança serviço para podcasts

A Amazon Music lançou esta quarta-feira o seu novo serviço para podcasts. O serviço está disponível apenas para utilizadores nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Japão.

A plataforma permite a pesquisa livre de podcasts, à semelhança de plataformas como a Apple Podcasts. Seguindo os passos do Spotify, a Amazon Music oferece também programas de acesso exclusivo através da plataforma, de autores como DJ Khaled, Becky G, Will Smith e Dan Patrick, de acordo com um comunicado da empresa.

Os utilizadores podem ouvir os podcasts através da aplicação da Amazon Music em iOS e Android, dos dispositivos Amazon Echo e em music.amazon.com/podcasts, fazendo login para aceder à plataforma.

Em Portugal, o site da Amazon Music já apresenta o respectivo separador, mas ainda não é possível pesquisar (nem ouvir) podcasts.

Na plataforma para audiolivros Audible, surgem apenas “Audible Originals”, nos Estados Unidos, de acordo com o Podnews. Em Portugal, há mesmo um separador “Original Podcasts”.

Entre as produções originais que chegarão à plataforma nos próximos tempos está Disgraceland, um podcast de true crime que chega à plataforma em Fevereiro de 2021, abordando histórias criminais de músicos desde os Rolling Stones até Tupac.

O site especializado Podnews recorda que a abertura da Amazon Music a podcasts esteve envolta em alguma polémica quando uma versão dos termos contratuais requeria que os autores dos podcasts domiciliados na plataforma não criticassem a empresa.