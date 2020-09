Migrantes marroquinos com ordem de expulsão ficaram em liberdade

Nove dos 22 migrantes marroquinos que que desembarcaram clandestinamente na costa algarvia a 15 de Junho, foram libertados no domingo.

Segundo o Diário de Notícias, a libertação aconteceu porque se esgotou o prazo legal para os manter detidos.

Os migrantes não têm documentos que comprovem a nacionalidade marroquina e, como as autoridades de Marrocos não emitiram os documentos de identificação dentro dos prazos legais, ou seja 60 dias e mais 30, por ordem do tribunal que decidiu prolongar o prazo para cumprir a ordem de expulsão, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deixou de poder mantê-los sob custódia no centro de instalação temporária de Faro.

O PÚBLICO já questionou o SEF para obter mais esclarecimentos sobre este assunto.

<_o3a_p>​Na terça-feira, outro grupo de 28 migrantes tentou também entrar ilegalmente no país. O grupo tinha três mulheres (uma delas grávida) e um menor, e foi transportado para a Base de Apoio Logístico do Algarve, em Quarteira. Em comunicado, o SEF disse que seriam realizados testes à covid-19 e garantida a assistência humanitária.

