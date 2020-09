Menos de 2500 estudantes mudaram as suas opções de acesso ao superior

Menos de 2500 estudantes alteraram as suas candidaturas ao ensino superior, optando por escolher cursos diferentes daqueles a que inicialmente tinham concorrido. O Governo teve que abrir esta prerrogativa na sequência do aumento extraordinário do número de vagas para o novo ano lectivo. Estas regras permitiram também a 120 alunos, que não se tinham apresentado à 1.ª fase, entrarem ainda no concurso, elevando para 62.795 o total de candidatos.

