Documentos de blogue “Mercado de Benfica” encontrados no computador de Rui Pinto

Os documentos publicados pelo blogue “Mercado de Benfica” estavam presentes nos computadores apreendidos a Rui Pinto na Hungria. A procuradora Marta Viegas distribuiu uma lista com endereços que mostram os locais de armazenamento dos ficheiros divulgados nesta página, onde foram expostos os emails do Benfica.

Na acusação, o Ministério Público atribui a autoria desta página a Rui Pinto, dizendo que este foi o responsável pela divulgação da correspondência privada de várias entidades, entre elas a sociedade de advogados PLMJ e o Sport Lisboa e Benfica.

Na manhã desta quarta-feira está a ser ouvido Luís Miguel Pais Antunes, que está a explicar como tomou conhecimento da fuga de informação que culminou na publicação da correspondência privada da sociedade de advogados neste blogue.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"No final de 2018, em Dezembro, começámos a ver divulgadas informações” que podiam ter origem na PLMJ ou em outras instituições, que também as tinham na sua posse. Já no final do mês, foi publicada informação do processo E-Toupeira, que nunca tinha sido transmitida para o exterior”, relembra o advogado.

Após terem percebido que a informação tinha sido exfiltrada do interior da PLMJ, Luís Miguel Pais Antunes diz que entrou em contacto com João Medeiros, então responsável pela maioria dos casos mediáticos que tinham sido expostos. Horas depois, os emails trocados entre advogados tinham sido também publicados neste blogue, obrigando a sociedade a reforçar a equipa de segurança dos sistemas informáticos.