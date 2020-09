Covid-19: Portugal regista mais três mortes e 605 casos de infecção

Portugal registou esta quarta-feira mais três mortes e 605 casos de infecção pelo novo coronavírus, o que corresponde a um aumento de 0,9%. Esta é a quinta vez, ao longo da última semana, que o país contabiliza mais de 600 novos casos em 24 horas. No total, contabilizam-se agora 1878 óbitos e 65.626 casos confirmados desde o início da pandemia.

Dos 605 novos casos, 290 (48%) foram registados em Lisboa e Vale do Tejo e 201 (33%) no Norte. O grupo etário que regista maior número de novos casos é o dos 30 aos 39 anos (18%), seguindo-se as pessoas entre os 40 e 49 anos (17%). Os dados constam do boletim epidemiológico desta quarta-feira divulgado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Recuperaram da doença mais 166 pessoas relativamente ao dia anterior, contabilizando-se agora um total de 44.528 recuperados. Há, neste momento, 19.220 casos activos, mais 436 do que na terça-feira — depois de subtraído o número de recuperados e de óbitos ao total de infecções.

Encontram-se internadas 482 pessoas (mais quatro do que na terça-feira), das quais 61 em unidades de cuidados intensivos (mais duas do que no dia anterior).

As três mortes reportadas nas últimas 24 horas foram identificadas na região da capital e correspondem a três homens com mais de 80 anos — a faixa etária mais afectada pela covid-19 em termos de mortes.

A zona do país com maior número de infecções é a região de Lisboa e Vale do Tejo, que regista 33.587 casos acumulados desde o início da epidemia. Segue-se o Norte, com 23.729 casos; o Centro, com 5383 casos (mais 53 do que no dia anterior); o Algarve, com 1277 casos (mais 18); e o Alentejo, com 1217 casos (mais 42 nas últimas 24 horas). O arquipélago dos Açores mantém-se com um total de 240 casos de infecção e a Madeira contabiliza 193 infectados (mais um).

O Norte é a região com o maior número de mortes por covid-19, com um total acumulado de 859. A região de Lisboa e Vale do Tejo registou até esta quarta-feira 709 óbitos, seguindo-se o Centro, com 254 mortes, o Alentejo, com 22 óbitos, e o Algarve, com 19 mortes por covid-19. O arquipélago dos Açores mantém-se com 15 vítimas mortais por covid-19 e a Madeira não regista, até ao momento, nenhum óbito.