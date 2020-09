Braço-de-ferro sobre aeroporto no Montijo não acaba: nova queixa seguiu para a Convenção de Berna

Nem o Governo desiste de transformar a Base Aérea n.º 6, no Montijo, no novo aeroporto da área de Lisboa, nem os ambientalistas de tentar travar o processo. A mais recente queixa contra o projecto foi entregue a 1 de Setembro ao secretariado da Convenção de Berna, de que Portugal faz parte e que tem como principal objectivo a preservação da flora e da fauna selvagens, bem como dos seus habitats naturais, sobretudo nos casos em que ela exija a cooperação de diversos estados, com particular ênfase às espécies vulneráveis, incluindo as migradoras. Já foram pedidas explicações a Portugal.

