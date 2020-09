Bebé deixado junto a Centro Social Baptista no Cacém

Um bebé, com cerca de 20 dias, foi recolhido na noite de terça-feira junto ao Centro Social Baptista, no Cacém, no concelho de Sintra, onde terá sido deixado cerca das 23h, disse nesta quarta-feira à Lusa fonte policial.

De acordo com fonte da PSP, foram os funcionários do centro social que deram o alerta às autoridades depois de ouvirem o recém-nascido, do sexo masculino, chorar à sua porta.

Segundo a mesma fonte, o bebé “estava bem de saúde”, mas foi, no entanto, transportado para o Hospital Fernando da Fonseca, na Amadora, tendo sido contactada a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens (CPCJ) e a Santa Casa da Misericórdia.

Segundo avançaram órgãos de comunicação social, como o Jornal de Notícias e o Correio da Manhã, havia, junto do bebé, uma carta. O Correio da Manhã terá tido mesmo acesso à nota que terá sido deixada, na qual alegadamente a mãe explica a “difícil decisão” e pede que uma família com “melhores condições” adopte a criança. Conta estar a passar por “muitas dificuldades” e pede que dêem “amor e carinho” ao bebé e que não o maltratem.

Ao JN, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém, Francisco Rosado, disse que a criança foi deixada numa cesta. Também ao mesmo diário, Joel Gomes, um dos operacionais mobilizados para o local, disse que a criança estaria “bem, estável, bem cuidada até”.

No local estiveram a PSP do Cacém, assim como os bombeiros voluntários, também daquela localidade do concelho de Sintra.

O Centro Social Baptista (CSB) é uma fundação criada pela Igreja Evangélica Baptista do Cacém para serviço à comunidade.