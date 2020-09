Remodelação no Governo troca cinco secretários de Estado nas pastas da Educação, Saúde, Infra-estruturas e Mar

O Presidente da República aceitou esta quarta-feira a proposta do primeiro-ministro que prevê a troca de cinco secretários de Estado, numa remodelação que envolve os ministérios da Educação, Saúde, Infra-estruturas e Habitação, e Mar.

No Ministério da Educação, a ex-presidente da Câmara de Odivelas e deputada do PS Susana Amador deixa as funções de secretária de Estado da Educação, sendo substituída pela jurista Inês Ramires.

Jamila Madeira, antiga líder da Juventude Socialista, eurodeputada e dirigente do PS, sai das funções de secretária de Estado Adjunta e da Saúde, cargo que passa a ser desempenhado pelo já secretário de Estado António Sales, que sobe assim na hierarquia da equipa liderada pela ministra Marta Temido.

Para a equipa do Ministério da Saúde, entra como novo secretário de Estado Diogo Serras Lopes, até aqui vice-presidente do conselho directivo da Administração Central do Sistema de Saúde e que foi assessor para as questões económicas no gabinete do primeiro-ministro, António Costa.

Na equipa do ministro das Infra-estruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, são exonerados, como o PÚBLICO adiantou, o secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Alberto de Souto de Miranda, que, como o PÚBLICO tinha já avançado, vai para o Banco de Fomento, e a secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho. São substituídos, respectivamente, por Hugo Santos Mendes e pela vice-presidente da bancada socialista Marina Gonçalves.

No Ministério do Mar, como o PÚBLICO também já tinha avançado, José Apolinário abandona as funções de secretário de Estado das Pescas para se candidatar em Outubro à eleição para presidente da Comissão de Coordenação e Regional do Algarve, cargo que passa a ser desempenhado por Teresa Estêvão Pedro, advogada e que foi representante de Portugal no Conselho de Administração da Agência Europeia de Controle das Pescas entre 2010 e 2012.

Estas exonerações e nomeações foram anunciadas esta tarde no site da Presidência da República.

A tomada de posse dos novos secretários de Estado está já marcada para esta quinta-feira, às 17h45. Esta mini-remodelação governamental acaba por se concretizar no dia da reunião semanal entre o primeiro-ministro e o Presidente da República, que nesta semana tem sido aguardada com expectativa, por o chefe de Estado ter dito que esperava ouvir, no encontro, o primeiro-ministro, a propósito da decisão, que suscitou polémica, de integrar, ainda que a título pessoal, a comissão de honra da candidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Sport Lisboa e Benfica.