Costa Silva deixou cair propostas para a retoma para “não dar mais controvérsia”

Não foi condicionado em nada no plano que entregou ao Governo para recuperar a economia no pós-pandemia mas também ele fez escolhas nas propostas que deixou escritas preto no branco na Visão Estratégica que entregou ao executivo. António Costa Silva esteve esta quarta-feira de manhã no Parlamento a responder aos partidos e admitiu as dificuldades de execução que existem em Portugal dos planos que vão sendo feitos. Revelou ainda que deixou de fora algumas propostas para “não dar mais controvérsia”.

