Até onde deve ir a relação entre futebol e política?

O primeiro-ministro, António Costa, deputados e autarcas de vários partidos integram a comissão de honra da recandidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica. Até onde deve ir a ligação entre futebol e política em análise com a directora-adjunta do PÚBLICO, Ana Sá Lopes.

