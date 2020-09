Ana Gomes passa para segundo lugar com 14% das intenções de voto

Mais de 46 pontos percentuais separam, neste momento, os dois candidatos presidenciais mais bem colocados na sondagem da Intercampus, revelada nesta quarta-feira pelo Correio da Manhã, CMTV e Jornal de Negócios. Marcelo Rebelo de Sousa continua em primeiro lugar, com uns destacados 60,3% e Ana Gomes ultrapassou André Ventura, passando para segundo lugar, com 14%.

Com este resultado, e apesar de ter perdido 7,4 pontos em relação ao último estudo de opinião da mesma empresa, publicado há um mês, o actual Presidente da República conseguiria ser reeleito à primeira volta. Mas primeiro Marcelo Rebelo de Sousa ainda tem de apresentar a recandidatura, o que só deverá acontecer em Novembro.

Ana Gomes, que se lançou na corrida há quase uma semana, subiu mais de cinco pontos (de 8,7 para 14%), ultrapassando André Ventura. O candidato do Chega desceu de 10,1 para 9,4%, perdendo menos de um ponto mas baixando para a terceira posição. Recorde-se que, assim que Ana Gomes avançou, o também deputado anunciou que se demitiria caso ficasse atrás da socialista nas eleições.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segue-se Marisa Matias, com 6,2% (mais dois pontos) e Jerónimo de Sousa, com 2,9% (mais 0,4 do que em Agosto) – o trabalho de campo foi feito antes de o PCP apresentar João Ferreira como candidato a Belém (João Ferreira foi anunciado no sábado, dia 12, e as entrevistas telefónicas terminaram no dia 9).

Tiago Mayan Gonçalves, que é o candidato da Iniciativa Liberal, foi pela primeira vez considerado para a sondagem, surgindo com 0,5% das intenções de voto. Nenhum dos outros pré-candidatos foi testado.

A sondagem foi realizada pela Intercampus e consistiu em 614 entrevistas telefónicas feitas entre os dias 4 e 9 de Setembro. Estiveram envolvidos 27 entrevistadores. O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de mais ou menos 4%.