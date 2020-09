Os mundicordiosos

Nas Confissões de Agostinho de Hipona, mais conhecido por Santo Agostinho, no seu livro undécimo, aparece no original latino uma palavra intrigante: “mundicordes.” Não é fácil à primeira perceber o que ela significa. Mas como aparece ao lado de outra com a terminação igual, “misericordes”, que por sua vez é mais parecida com uma palavra portuguesa que ainda usamos, “misericordiosos”, dá para começar a tentar adivinhar. Se misericordes significa “misericordiosos”, mundicordes significaria… “mundicordiosos”? Mas que diabo será mundicordiosos? Os que estão de acordo com o mundo? Os que se acordam, no sentido de se porem em sintonia, ou em harmonia, com o mundo?

