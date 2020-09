Eleições nas CCDR. Nem regionalização, nem democracia

Tanto para opositores como para apoiantes da medida, as eleições dos presidentes das comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), que irão decorrer no próximo mês, eram um primeiro avanço para um processo de regionalização que, apesar de estar previsto na Constituição desde 1976, continua a marcar passo, cristalizando Portugal como um dos países mais centralizados da Europa.

Para os opositores não passava de uma forma “encapotada” de fazer a regionalização, evitando um novo referendo e até as previsíveis reticências do Presidente da República. Para os seus defensores, nomeadamente para o primeiro-ministro, as eleições dos presidentes da CCDR eram uma forma de “criar no país a confiança necessária para os passos seguintes” na criação de regiões administrativas. O argumento tinha até alguma bondade. Num país que diabolizou a regionalização, era a hipótese de mostrar pela prática que conceder legitimidade democrática às regiões não significava criar mais “jobs for the boys”. Pelo que sabemos hoje ambos os lados estão errados.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Como já se escreveu neste espaço, ao limitar o colégio eleitoral aos autarcas – o ensino superior e as empresas, por exemplo, sempre foram parceiros de eleição das CCDR – corria-se o risco de subordinar as comissões ao minifúndio institucional das autarquias, não favorecendo em nada o olhar transversal que o organismo é suposto ter sobre o território. Mas as coisas afinal não são bem assim, são só ainda um pouco piores.

Ao longo das últimas semanas, foi possível perceber que mesmo o poder dos autarcas nesta primeira eleição anda próximo do zero. Numas eleições deve haver vários candidatos, diferentes programas, a partir dos quais se faz o debate de ideias com que se enriquece a vivência democrática. Nada disso se irá passar nestas eleições, porque os candidatos estão a ser escolhidos por duas pessoas, António Costa e Rui Rio, e, como tal, têm a eleição garantida. Em vez de democracia, iremos assistir a algo que não está longe de uma nomeação administrativa a que os autarcas irão dar o assentimento com o seu voto. Se isto é o princípio da regionalização, estamos conversados.

Aquilo a que se assiste neste processo é o consumar da lógica centralista do país. Hoje já ninguém espera independência ou vontade própria das estruturas partidárias distritais, ou, com raríssimas excepções, uma voz própria e livre dos autarcas fora da lógica dos seus partidos. O máximo que todos almejam e até exibem como trunfo político é estar nas boas graças do “chefe”. E para isso é essencial obedecer e fazê-lo sem muito ruído.