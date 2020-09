Von der Leyen apresenta a sua visão da União Europeia pós-Covid

Quando a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, assinalou os seus primeiros cem dias no cargo, a 9 de Março, foi criticada por ter dedicado apenas três minutos à crise anunciada do coronavírus, que nessa altura já tinha atingido 30 países e se expandia rapidamente em Itália. Esta quarta-feira, no seu primeiro discurso sobre “O estado da União” no Parlamento Europeu, a líder do executivo comunitário não cometerá o mesmo erro: no mandato da Comissão Von der Leyen, há um breve antes, mas haverá um prolongado depois do aparecimento do SARS-Cov-2.

