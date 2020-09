Regime de Maduro cometeu crimes contra a humanidade, acusam investigadores da ONU

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e outras figuras do Estado venezuelano ordenaram ou contribuíram para assassínios arbitrários, tortura e violência sexual contra opositores do regime. A acusação é feita por um painel de investigadores das Nações Unidas, chefiado pela jurista portuguesa Marta Valinãs, que pede que o Estado venezuelano seja levado à justiça por crimes cometidos contra a humanidade.

O comité de investigação foi designado pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Dezembro do ano passado.

“A missão encontrou motivos razoáveis para acreditar que as autoridades venezuelanas e as forças de segurança planearam e executaram, desde 2014, graves violações dos direitos humanos, incluindo assassínios arbitrários e o uso sistemático de tortura, que constituem crimes contra a humanidade”, afirmou em comunicado a jurista Marta Valinãs.

Segundo o relatório publicado esta quarta-feira, o próprio Nicolás Maduro, bem como os ministros do Interior e de Defesa, não só “estavam cientes dos crimes”, como também “deram ordens, coordenaram as actividades e forneceram recursos” para que os crimes fossem cometidos.

“Longe de serem actos isolados, esses crimes foram coordenados e cometidos de acordo com as políticas estatais, com o conhecimento ou apoio directo de comandantes ou membros do Governo”, lê-se no relatório.

A comissão independente investigou 223 casos de abuso e examinou outros 2891 que corroboram os crimes denunciados. Foram ainda investigados 16 casos de operações policiais e militares que resultaram em 53 execuções extrajudiciais. A equipa de investigadores disse que lhe foi negada a entrada na Venezuela para a realização do relatório, no entanto, realizou 274 entrevistas com vítimas, testemunhas, familiares, ex-funcionários do Estado, advogados e membros de organização não-governamentais. Também foram analisados documentos confidenciais e processos judiciais.

Os investigadores elaboraram uma lista de 45 pessoas que “devem ser investigadas e julgadas” pelos crimes cometidos.

O relatório será apresentado na próxima quarta-feira, 23 de Setembro, numa reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU, quando a Venezuela terá oportunidade de responder às acusações.