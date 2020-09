“Ambição e liderança”: as chaves da Comissão Von Der Leyen para o futuro da UE

Ursula von der Leyen carregou nos anúncios e nas promessas no seu primeiro discurso sobre “o estado da União”, em que projectou o futuro de uma Europa pós-Covid, onde as tecnologias digitais ajudam a construir uma sociedade mais verde e saudável. Neste P24 ouvimos a correspondente do PÚBLICO nas instituições europeias, Rita Siza.

