Cardi B coloca ponto final no casamento com Offset

A rapper norte-americana Cardi B apresentou o divórcio ao marido Offset, também ele uma estrela no mundo do hip-hop e parte do trio Migos. Chega assim ao fim o casamento celebrado em clima de secretismo há três anos e do qual resultou a filha Kulture, de dois anos.

Segundo Cardi B, que conta com sucessos nos tops mundiais como Bodak Yellow, I Like It e o mais recente WAP, considera o seu casamento “irremediavelmente desfeito”.

De acordo com os documentos obtidos pela agência PA, citada pela BBC, a cantora de 27 anos requer a custódia da filha e suporte financeiro por parte do marido. “Não há expectativas de uma reconciliação”, admite a vencedora de um Grammy no ano passado.

Em Dezembro de 2018 o casal anunciou uma separação, o que gerou uma onde de rumores que alegavam infidelidade por parte de Offset. De facto, o cantor virou-se para o Instagram para pedir desculpa por ser “egoísta e um mau marido”.

O rapper chegou a subir ao palco durante um concerto da mulher em Los Angeles para pedir desculpa a Cardi B com um cartaz “aceita-me de volta”. Se os fãs da cantora caracterizaram o momento como “tóxico” nas redes sociais, a artista apelava à compreensão.

Numa entrevista à Cosmopolitan no mesmo ano, a cantora natural do Bronx, em Nova Iorque, dizia que queria continuar a trabalhar no seu relacionamento, admitindo que o que Offset terá feito não tinha sido “correcto”, mas que ela própria também não era “anjo nenhum”.

O segundo aniversário do casamento, no ano passado, foi marcado com uma publicação no Instagram cuja descrição avançava que o casal continuava a “aprender e a crescer”.