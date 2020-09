Nasceu uma Gazela Dama em Gaia, “a mais rara do mundo”

“O mais recente morador do zoológico, filho de Cornalina, nasceu a 3 de Setembro, após 6 meses de gestação”, anuncia o Zoo Santo Inácio. “Ainda não se sabe o sexo da cria, uma vez que ainda não houve qualquer aproximação da equipa técnica de tratadores e veterinários ao bebé”.

Trata-se de uma Gazela Dama, a sexta a viver neste parque localizado em Avintes. Esta é a “maior de todas as gazelas e está extremamente ameaçada de extinção”, sublinha o zoo em comunicado.

Foto Zoo Santo Inácio

“A mais rara gazela do mundo”, da espécie Nanger dama mhorr, está em perigo no seu habitat natural devido “ao aumento da caça em África” e à degradação dos territórios onde vive (no Chade, Mali, Níger, áreas do deserto do Sara) para “utilização para pastagem por parte dos locais”. É considerada “criticamente ameaçada” pela União Internacional para a Conservação da Natureza - "apenas existem 250 elementos adultos da espécie em todo o mundo, e continua a decrescer”, salienta o Zoo. Praticamente, só resistem em parques de conservação pelo mundo.

A família de Gazelas Dama vive no parque de Gaia desde 2012. É composta pela Ambar, Luise, Cornalina e Mirella, consideradas “animais bastante sociáveis”, e o Kofi, que é o macho e “é dominante, marcando o seu estatuto ao deslocar-se para uma zona afastada do resto das Gazelas Dama ou esfregando os seus cornos nos arbustos e árvores”.

“Este nascimento é mais um passo dado a caminho da nossa grande missão: a conservação da natureza e das espécies ameaçadas”, indica-se no texto de apresentação do novo elemento da família. "Esperamos poder aumentar o número de Gazelas Dama do planeta para que, em conjunto com outras instituições, possamos, um dia, devolvê-las ao local de origem, onde já existem poucos indivíduos”, diz Teresa Guedes, directora do Zoo Santo Inácio, que integra a rede dos Programas Europeus de Preservação de Espécies Ameaçadas de Extinção.

A Gazela Dama, apresenta o Zoo, “pode medir até 1,65 metros de altura, tem umas patas muito finas e um longo pescoço e a sua pelagem é caracterizada por apresentar manchas vermelho-acastanhadas e brancas”.