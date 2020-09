Novo Banco: presidente do Fundo de Resolução diz que não é “Sherlock Holmes”

Luís Máximo dos Santos disse esta quarta-feira no Parlamento que “gostaria que o Fundo de Resolução estivesse presente na administração do Novo Banco”. Na audição a decorrer no Parlamento, o presidente do Fundo Resolução admitiu que que a alternativa de criação da Comissão de Acompanhamento, solução aceite pela União Europeia, “não é a mesma coisa”.

Luís Máximo dos Santos destacou “a tarefa extraordinariamente complexa e difícil” confiada ao Novo Banco, considerando mesmo que “não é uma tarefa de um banco central”.

E quando questionado sobre o controlo do Fundo na venda de activos, nomeadamente no conhecimentos dos compradores finais, Máximo dos Santos declarou que ser “presidente do Fundo de Resolução” e não “Sherlock Holmes”, referindo-se ao conhecido investigador criada nos livros de Sir Arthur Conan Doyle.

Mais ainda relativamente ao relacionamento da administração do Novo Banco com o Fundo de resolução, nomeadamente a venda de activos, admitiu alguma falha de comunicação, que classificou de “relevante”. Mas reforçou que entre os factores para a forte desvalorização do valor de activos do banco estão alterações de mercado.

Máximo dos Santos, também vice-presidente do Banco de Portugal está a ser ouvido no Parlamento, um dia depois da audição do presidente do Novo Banco, sobre as perdas registadas na venda de activos e as conclusões da auditoria da Delloitte.