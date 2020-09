Rúben Amorim com teste positivo à covid-19

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, e um jogador do plantel “leonino” são, confirmou o PÚBLICO, baixas para a jornada inaugural da Liga, tendo esta quarta-feira iniciado um período de 14 dias de quarentena na sequência dos resultados positivos à covid-19.

O treinador do Sporting vai, assim, falhar presença nos três próximos jogos dos “leões": o primeiro já este sábado, frente ao Gil Vicente, em Alvalade e referente à 1.ª jornada da I Liga; o segundo relativo à terceira pré-eliminatória da Liga Europa frente a Viking ou Aberdeen (também em Alvalade), no dia 24 de Setembro; e o terceiro com o Paços de Ferreira (fora de casa), no dia 27, a contar para a segunda jornada do campeonato.

O Sporting iniciou assim, nesta quarta-feira, um estágio em Lagos, no Algarve, sem o treinador principal, que está infectado com o novo coronavírus, elevando para dez o número de casos detectados na equipa profissional dos “leões”, que este sábado recebe o Gil Vicente, equipa igualmente afectada pelo surto que está a condicionar o arranque de temporada no futebol português.

Perante o cenário que já levou ao cancelamento do jogo com o Nápoles, do Troféu Cinco Violinos, o Sporting programou um estágio no Algarve, criando uma bolha com o objectivo de isolar o grupo, o que terá de ser cumprido sem a presença do treinador nesta recta final da preparação para o jogo de estreia da temporada.