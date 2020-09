Favoritos Estrela Vermelha, Dínamo Zagreb e Young Boys caem na Champions

Estrela Vermelha, Dínamo Zagreb e Young Boys falharam nesta quarta-feira a presença no play-off da Liga dos Campeões de futebol, ao serem eliminados nos encontros da terceira pré-eliminatória diante de Omónia, Ferencváros e Midtjylland, respectivamente.

Em Nicósia, no primeiro desafio do dia, os cipriotas do Omónia, com o português Vítor Gomes de início, “carimbaram” a passagem ao play-off pela primeira vez, ao contrariarem o favoritismo dos sérvios do Estrela Vermelha - presentes nas últimas duas fases de grupos -, mas só através do desempate por grandes penalidades (4-2), depois de uma igualdade a um golo no final do prolongamento.

Os cipriotas vão defrontar os gregos do Olympiacos, treinados por Pedro Martins, na fase seguinte.

3.ª Pré-eliminatória Dínamo Kiev-AZ Alkmaar 2-0 PAOK-Benfica 2-1 Gent-Rapid Viena 2-1 Omonia-Estrela Vermelha 1-1 (4-2 g.p.) Ferencvaros-Dínamo Zagreb 2-1 Maccabi-Dínamo Brest 1-0 Qarabag-Molde 0-0 (5-6 g.p.) Midtjylland-Young Boys 3-0

Os croatas do Dínamo, que participaram na edição passada da Champions, deixaram-se surpreender em Budapeste, na Hungria, pelo Ferencváros, entrando na eliminatória a uma única mão praticamente a perder, face ao golo madrugador de Lovrencsis, aos dois minutos.

De nada valeu o golo na própria baliza de Uzuni (23') para restabelecer a igualdade, já que, no segundo tempo, o avançado albanês viria a redimir-se e a garantir o golo vitorioso (65') e da qualificação.

Com um autogolo de Lefort e outros dois de Dreyer e Mabil, o Midtjylland derrotou (3-0) os mais conhecidos suíços do Young Boys e seguiu para a próxima fase, em que vai defrontar o Slávia de Praga. Caso eliminem a formação da capital checa, os dinamarqueses garantem pela primeira vez a presença na fase de grupos da prova “milionária”.

Também em Chipre, mas em Larnaca, foi preciso recorrer aos penáltis para decidir o vencedor do encontro entre os azerbaijanos do Qarabag, a jogar em casa emprestada, e os noruegueses do Molde, com os nórdicos a serem mais assertivos da marca dos 11 metros (6-5), após um empate sem golos.

O Molde pode garantir a primeira presença na fase de grupos, se eliminar o Ferencváros.

Pela margem mínima (1-0), os israelitas do Maccabi Televive, com um golo de Biton, aos 50 minutos, na conversão de um penálti, afastaram os bielorrussos do Dínamo Brest, e vão tentar almejar a fase de grupos, algo que já não acontece desde 2015/16. O adversário do play-off é o Salzburgo, da Áustria.