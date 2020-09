Festival IndieLisboa já tem data para 2021

O próximo IndieLisboa - Festival Internacional de Cinema de Lisboa decorrerá de 29 de Abril a 9 de Maio, revelou esta quarta-feira a organização, que fez o balanço sobre a edição deste ano, que tinha sido adiada da Primavera para o final deste Verão, tendo terminado no passado dia 11.

“Salientamos ainda a importância de termos realizado uma edição física, com a participação entusiástica do público. (...) O facto de termos tido mais de 35 sessões esgotadas e muitas outras perto de esgotar, constituiu um momento muito positivo na retoma da actividade cinematográfica em Portugal”, afirma a direcção do IndieLisboa.

Contas feitas, o IndieLisboa recebeu cerca de 17.000 espectadores em sala, contando que a lotação foi reduzida por causa da covid-19, tendo sido exibidos 245 filmes em 185 sessões. A competição nacional desta edição foi ganha por O Fim do Mundo, segunda longa do luso-suíço Basil da Cunha, tendo o Grande Prémio do concurso internacional ficado para A Febre, da brasileira Maya Da-rin. Há um ano, ambos os filmes tiveram estreia no concurso principal de Locarno.

Nas próximas semanas decorrerão várias extensões do IndieLisboa em localidades como Arruda dos Vinhos, Montemor-o-Novo, Vila Franca de Xira e Seixal.