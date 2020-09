Fósseis do fundo do mar contam a história do clima nos últimos 66 milhões de anos

As camadas de sedimentos no fundo dos oceanos têm sido vasculhadas em todo o mundo há mais de cinco décadas, através de expedições científicas de perfuração oceânica coordenadas pelo Programa Internacional para a Descoberta dos Oceanos (IODP) e pelos programas que o antecederam. Foi através da análise matemática de dados destes sedimentos e microfósseis que uma equipa internacional de investigadores, liderada pelo MARUM – Centro de Ciências Ambientais Marinhas da Universidade de Bremen, na Alemanha, estudou os padrões recorrentes do clima nos últimos 66 milhões de anos – desde o desaparecimento dos dinossauros.

Continuar a ler