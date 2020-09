Padre acusado de roubar esmolas e arte sacra em silêncio no julgamento

Acusado de se ter apoderado de mais de 400 mil euros da igreja entre esmolas e peças de arte sacra e de ter usado parte do dinheiro para comprar carros, o padre António Teixeira remeteu-se ao silêncio na primeira sessão de julgamento, que está a decorrer esta terça-feira no Campus da Justiça, em Lisboa. Diz que falará mais tarde, quando considerar oportuno, dos crimes que lhe são imputados: furto qualificado, abuso de confiança agravado e branqueamento de capitais.

Com 54 anos, António Teixeira não é um padre qualquer: desde muito cedo que o seu discurso crítico de algumas posições mais conservadoras da igreja tem cativado os fiéis das paróquias por onde tem passado. Porém, o Ministério Público entende que nem sempre as suas palavras têm correspondido aos seus actos e assacam-lhe o roubo, na paróquia do Santo Condestável, em Lisboa, de valiosas antiguidades de arte sacra. Um cálice cerimonial adornado com safiras, rubis e esmeraldas e várias imagens do séc. XVII estão entre as muitas peças que desapareceram das igrejas do Santo Condestável, em Lisboa, onde foi pároco entre 2015 e 2017. Além das imagens, do rol fazem parte variado mobiliário eclesiástico e vários objectos em prata ou marfim, como crucifixos e custódias.

Trata-se de peças “de valor histórico e religioso que foram retirados do interior da igreja e da residência paroquial e vendidos pelo arguido sem o consentimento da diocese”, descreve a acusação, que explica que no caso dos objectos de maior valor essa autorização teria de ser concedida pela Santa Sé. Parte deste espólio foi encontrado pela Polícia Judiciária na posse dos antiquários João Ramada e Carlos Santos.

Além disso, garante o Ministério Público, o padre esvaziou as contas bancárias não só da paróquia lisboeta como da de Nossa Senhora dos Remédios, em Carcavelos, onde esteve antes de ir para Campo de Ourique. Pelas contas da acusação, entre donativos e outro tipo de verbas apropriou-se de 258 mil euros só no concelho de Cascais, montante que “gastou em proveito próprio”. Nomeadamente em automóveis: a Polícia Judiciária contabilizou-lhe 19 carros, embora comprados em momentos diferentes, e por vezes por troca do veículo anterior. A maioria eram carros usados e de gama média, mas o pároco, que auferia 820 euros mensais líquidos, também chegou a comprar um Mercedes classe A por 36 mil euros.

No arranque do julgamento o advogado do padre, André Mendes, apelidou a acusação de “profundamente errática e injusta”. E deu alguns exemplos: a alegada atribuição ao arguido por parte dos investigadores de actos criminosos cometidos em paróquias onde já não estava naquele momento ou de onde já tinha saído e contas mal feitas. “Alguns dos carros de que fala a acusação foram comprados antes de o padre António Teixeira administrar estas duas paróquias”, observou o mesmo defensor.

Autor de várias obras, umas de teor religioso e outras de teor histórico, António Teixeira tinha entre os seus fiéis o actual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que chegou a prefaciar-lhe e apresentar-lhe um dos livros. Quando soube das suspeitas que impendiam sobre o religioso mostrou-se chocado. O arguido lançou recentemente mais uma obra na Feira do Livro, desta vez sobre os judeus.

Quando foi interrogado durante a fase de investigação deste processo, o pároco – que continua a celebrar missas, embora sem ter nenhuma paróquia a seu cargo – admite ter vendido algum património para fazer obras na casa paroquial do Santo Condestável, mas no que respeita às peças mais valiosas afirma terem desaparecido de um cofre desta igreja já depois de ali ter cessado funções.