Grupo de migrantes desembarca em praia da Ilha Deserta, em Faro

Um grupo de migrantes desembarcou, ao início da tarde desta terça-feira, na praia da Barreta, na Ilha Deserta, em Faro, confirmou o PÚBLICO junto da Autoridade Marítima Nacional (AMN) e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

A GNR e a Polícia Marítima, as autoridades envolvidas na operação de intercepção, não adiantaram, para já, mais detalhes sobre a ocorrência.

Várias embarcações de migrantes foram interceptadas este ano ao largo do Algarve, a última delas a 21 de Julho, quando um grupo de 21 migrantes foi interceptado pela GNR na praia da Ilha do Farol, perto da praia da Barreta em que o grupo desta terça-feira desembarcou.

Em Junho, dois grupos de migrantes desembarcaram também no Algarve. Uma embarcação com um grupo de sete migrantes, alegadamente de origem marroquina, desembarcou ao largo de Olhão. Uma outra embarcação, desta vez com 22 migrantes oriundos no Norte de África, foi interceptada quando as pessoas se preparavam para desembarcar na Praia de Vale do Lobo, no Algarve.

Em Janeiro, um outro grupo de 11 migrantes tinha chegado à costa algarvia, antecedido de uma embarcação com oito homens, em Dezembro de 2019.