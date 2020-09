Discos rígidos desencriptados por Rui Pinto não serão revelados em tribunal

Os conteúdos dos discos rígidos recentemente desencriptados por Rui Pinto no âmbito de uma colaboração com a Polícia Judiciária não farão parte dos ficheiros que poderão vir a ser mostrados em tribunal durante o processo Football Leaks. O PÚBLICO apurou junto de múltiplas fontes do processo que o requerimento apresentado pela procuradora Marta Viegas esta terça-feira, apesar de mencionar o material apreendido ao denunciante na Hungria, diz apenas respeito aos dispositivos informáticos que as autoridades analisaram para construir a acusação que inicialmente imputou 147 crimes a Rui Pinto, número posteriormente reduzido para 90 na fase de instrução.

