Covid-19: Portugal com mais quatro mortes e 425 casos — o número mais baixo da última semana

Portugal registou esta terça-feira mais quatro mortes e 425 casos de infecção pelo novo coronavírus, o que corresponde a um aumento de 0,7%. Desde 8 de Setembro — data em que foram reportados mais 388 casos — que não se registava um aumento diário tão baixo. No total, contabilizam-se agora 1875 óbitos e 65.021 infecções desde o início da pandemia.

Dos 425 novos casos, 227 (53%) foram registados em Lisboa e Vale do Tejo e 117 (28%) na região Norte. Os dados constam do boletim epidemiológico desta terça-feira divulgado pela Direcção-Geral da Saúde.

Recuperaram da doença mais 177 pessoas relativamente ao dia anterior, contabilizando-se agora um total de 44.362 recuperados. Há, neste momento, 18.784 casos activos, mais 244 do que na segunda-feira — depois de subtraído o número de recuperados e de óbitos ao total de infecções.

Encontram-se internadas 478 pessoas (mais uma do que na segunda-feira), das quais 59 em unidades de cuidados intensivos (menos duas do que no dia anterior).

Duas das quatro mortes reportadas nas últimas 24 horas foram identificadas no Norte, uma em Lisboa e Vale do Tejo e uma no Algarve. As vítimas mortais incluem uma mulher e três homens com mais de 80 anos.

A zona do país com maior número de infecções é a região de Lisboa e Vale do Tejo, que regista 33.297 casos acumulados desde o início da epidemia. Segue-se o Norte, com 23.528 ; o Centro, com 5330 (mais 51 do que no dia anterior); o Algarve, com 1259 (mais 15); e o Alentejo, com 1175 (mais 14 nas últimas 24 horas). O arquipélago dos Açores regista um total de 240 casos de infecção (mais um do que no dia anterior) e a Madeira contabiliza 192.

O Norte é a região com o maior número de mortes por covid-19, com um total acumulado de 859. A região de Lisboa e Vale do Tejo registou até esta terça-feira 706 óbitos, seguindo-se o Centro, com 254 mortes, o Alentejo, com 22 óbitos, e o Algarve, com 19 mortes por covid-19. O arquipélago dos Açores mantém-se com 15 vítimas mortais por covid-19 e a Madeira não regista, até ao momento, nenhum óbito.