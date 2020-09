Einsteins do Futebol e A Equipa para o desporto; mais investigação no Jornal das 8

O primeiro passo público para acabar com os programas de comentário de futebol foi dado pela SIC, em Julho, mas Anselmo Crespo diz que já tinha tomado a mesma decisão com a sua equipa da TVI antes do anúncio da concorrente. “Não mudamos porque a SIC o fez; nós já queríamos e íamos fazê-lo.” Agora é tempo de construir os programas que arrancam na TVI24 já no domingo, com o campeonato nacional com conceito, formato e painel novos.

