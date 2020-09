Afinal, quem é o PM?

A aceitação de António Costa para integrar a comissão de honra (honra?!.. só o nome já dá vontade de rir…) de Filipe Vieira é, no mínimo, intrigante e inexplicável. Recordo que Sócrates ainda não foi julgado nem condenado. No entanto, bastou ter sido constituído arguido para António Costa, que ainda não era primeiro-ministro, achar que devia manter um distanciamento de segurança relativamente a este seu grande amigo e a quem tanto deve. (…) Além disso, Filipe Vieira, para além de ser arguido num processo de corrupção de magistrados, o mais grave em toda a história da magistratura portuguesa, cuja acusação está por dias, é um dos maiores devedores do Novo Banco, um dos maiores escândalos da política e da finança portuguesa, cuja auditoria acaba de ser conhecida.

O que leva, então, um primeiro-ministro a colocar a cabeça no cepo por um indivíduo com este currículo, quando o mais elementar bom senso desaconselhava e o código de conduta do Governo proíbe? Que credibilidade e autoridade moral tem agora António Costa para meter o dinheiro dos contribuintes no Novo Banco, quando oferece a sua honra para apoiar um dos maiores devedores do BES e do Novo Banco? (…)

O New York Times em Abril publicou um artigo com o título “Benfica, um Estado soberano”. Pippo Russo, numa entrevista recente à revista Sábado, insinuou que o Estado português era um enclave dentro do Estado soberano que era o futebol português. E Pedro Guerra, nos seus e-mails, tratava Filipe Vieira como o nosso primeiro-ministro. Ora, das duas uma: ou Filipe Vieira é efectivamente o primeiro-ministro de Portugal ou tem de haver um motivo escondido muito forte para António Costa aceitar suicidar-se politicamente, despojando-se, em público, da sua honra e da sua credibilidade. Será que Rui Pinto é capaz de descodificar este mistério?

Santana-Maia Leonardo, Ponte de Sor

Covid-19 e bom senso

Embora não muitas vezes referido com a importância que deveria, o número de casos activos de covid-19 é talvez um dos dados importantes a reter. Em 1 de Agosto passado, o número de casos activos em Portugal era de 12.790, em 1 de Setembro de 14.573 e em 12 de Setembro de 17.556, ou seja, entre 1 de Agosto e 1 de Setembro o aumento verificado foi de 13,9%, mas entre 1 de Setembro e 12 de Setembro esse aumento alcançou o valor de 20,5%. Para além disto, em 1 de Agosto o número de internados era de 375, 40 dos quais nos cuidados intensivos, e em 12 de Setembro o número de internados é de 438 (mais 16,8%), 59 (mais 47,5%) dos quais nos cuidados intensivos. São simples valores nos quais, sem pânico, sem medo mas com responsabilidade cívica, é necessário meditar. É necessário “normalizar” a vida tanto quanto possível, mas é igualmente necessário, para bem de todos e da economia portuguesa, agir com responsabilidade. Estes poderão não ser tempos fáceis mas estou confiante porque, de uma forma geral, os portugueses são pessoas responsáveis e de bom senso.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora