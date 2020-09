Rio de Janeiro: um estado falhado que dava uma série policial

Imaginemos uma sucessão de líderes políticos presos por envolvimento em esquemas de corrupção de larga escala que governam um território onde há uma guerra não declarada entre as polícias e o narcotráfico, frequentemente mais bem organizado e armado que as forças de segurança regulares. Nesse território, convivem faixas controladas pelos gangues e outras regiões nas mãos de polícias corruptos e sanguinários, ambas à margem do poder público. Junte-se a tudo isto uma crise económica e fiscal profundíssima que se prolonga no tempo.

