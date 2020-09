Jaguares queimados e tornados de fogo: as chamas nas zonas húmidas do Brasil lançam avisos sobre o clima

Desde meados de Julho que as chamas consomem as terras húmidas da região centro-oeste do Brasil, deixando um rasto desolador de terra carbonizada que já é maior do que a cidade de Nova Iorque.

Uma equipa de veterinários, biólogos e guias locais chegou em finais de Agosto para percorrer a estrada de terra acidentada conhecida como auto-estrada trans-pantanal em camiões de recolha, com o objectivo de salvar todos os animais feridos que encontrassem.

Os jaguares vagueavam pela terra negra, conta a equipa, famintos ou com sede, com as patas queimadas até aos ossos e pulmões enegrecidos pelo fumo. Viram corpos de jacarés, maxilares congelados em gritos silenciosos, o último acto destas criaturas desesperadas por arrefecer antes de serem consumidas pelas chamas.

Este fogo maciço faz parte dos milhares de incêndios que varrem o Pantanal brasileiro – o maior pântano do mundo – este ano. Os especialistas climáticos temem que se possa tornar um novo normal, ecoando o aumento dos incêndios provocados pelas alterações climáticas, da Califórnia à Austrália.

O Pantanal é mais pequeno e menos conhecido que o seu famoso primo, a selva amazónica. No entanto, as águas normalmente abundantes e a localização estratégica da região – entre a floresta tropical, as vastas pastagens do Brasil e as florestas secas do Paraguai – tornam-no um íman para os animais.

Os incêndios estão agora a ameaçar num dos ecossistemas com maior biodiversidade do planeta, dizem os biólogos. O Pantanal abriga cerca de 1200 espécies de animais vertebrados, incluindo 36 que estão ameaçadas. Através desta paisagem exuberante de 150 mil quilómetros quadrados no Brasil, as aves raras esvoaçam e a mais densa população mundial de jaguares vagueia.

O fogo não é novo aqui. Durante décadas, os criadores de gado utilizaram chamas para devolver os nutrientes ao solo a baixo custo e renovar os pastos para o seu gado bovino. Mas essas chamas, alimentadas pela seca, ardem agora com força histórica, correndo através da vegetação desidratada.

Os maiores incêndios no Pantanal este ano têm o quádruplo do tamanho do maior incêndio na floresta amazónica do Brasil, mostram os satélites da NASA. Um número recorde de 23.490 quilómetros quadrados ardeu até 6 de Setembro – quase 16% do Pantanal brasileiro, de acordo com uma análise da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

No mês passado, a Reuters testemunhou um incêndio que passou da floresta para as pastagens perto da zona turística de Poconé, no estado brasileiro de Mato Grosso. O ar sugado pelo fogo fez com que um vento forte se transformasse num tornado de fumo. A temperatura subiu para 46,5 graus Celsius.

Dorvalino Conceição Camargo, um agricultor de 56 anos com um chapéu de palha comum entre os cowboys locais, ajudou a apagar as chamas. Suado do esforço, Camargo afirma nunca ter visto fogos tão maus. “Tudo está a sofrer”, diz.

As cheias nunca chegaram

O Pantanal é conhecido por ser húmido, não seco. A maior planície alagada do mundo enche-se normalmente com vários metros de água durante a estação chuvosa, entre Novembro e Abril de cada ano.

Camargo lembra-se de navegar nas águas quando era criança, a bordo de numa canoa. De volta à fazenda onde trabalha, mostrou a marca da altura da água que existe na quinta – 70 centímetros, contados a partir do solo – marcada num poste de um curral de gado. Mesmo num ano seco, o nível da água chega a metade disso, disse ele.

Este ano, as cheias nunca chegaram. Apenas um pouco de água reunida numa vala próxima, diz Camargo. Agora que a água evapora na estação seca, o rio Paraguai, que atravessa o Pantanal, recuou até ao seu ponto mais baixo desde 1973, segundo Julia Arieira, investigadora climática da Universidade Federal do Espírito Santo do Brasil.

Os cientistas culpam o aquecimento do Oceano Atlântico, logo acima da linha do Equador, que está a retirar humidade da América do Sul e a enviará para Norte, provavelmente sob a forma de furacões mais fortes.

Doug Morton, cientista da NASA, diz que este fenómeno é causado por mudanças na temperatura do oceano conhecidas como a Oscilação Multidecadal do Atlântico – o equivalente do Oceano Atlântico ao El Niño no Pacífico. Ao contrário do El Niño, que acontece tipicamente a cada dois a sete anos, a oscilação alterna entre quente e frio aproximadamente a cada 30-40 anos.

Quando está quente, como tem estado desde os anos 90, o aquecimento no Atlântico Norte tropical contribui para secas e incêndios sul-americanos. A mudança da temperatura dos oceanos é “um provável condutor das condições secas que vimos até agora este ano no Pantanal”, segundo Morton, que lidera o laboratório de ciências biosféricas da NASA.

Morton diz que o “ponto quente” poderá também estar a contribuir para uma maior secura na parte sul da Amazónia, onde os incêndios atingiram provavelmente um pico de dez anos em Agosto; e nas zonas húmidas da Argentina, onde as chamas são as piores desde 2009.

Mais preocupante ainda, Morton aponta que o aquecimento global pode perturbar a Oscilação e deixá-la permanentemente na fase quente, contribuindo para mais incêndios. Mesmo que isso não aconteça, os cientistas temem que o aumento da temperatura global, por si só, torne os grandes incêndios cada vez mais comuns.

A destruição da floresta tropical amazónica a Norte está a exacerbar a seca no Pantanal a longo prazo, diz Philip Fearnside, ecologista do Instituto Nacional de Investigação Amazónica do Brasil. Isto porque as árvores da selva reciclam a chuva e empurram a humidade de volta para o ar como vapor de água, que os ventos depois transportam para as regiões vizinhas nos chamados rios voadores.

A desflorestação amazónica aumentou 34,5% em 12 meses até Julho, em comparação com o mesmo período há um ano, de acordo com dados preliminares da agência governamental de investigação espacial INPE.

Sob o Presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, o Brasil também enfraqueceu a aplicação da legislação de protecção ambiental. O gabinete de imprensa de Bolsonaro encaminhou as perguntasda Reuters para o Ministério do Ambiente, que não respondeu ao pedido de comentários.

O ministro do Ambiente, Ricardo Salles, visitou o Pantanal em Agosto, afirmando que as agências ambientais federais tinham enviado cinco aviões e trabalhadores adicionais para ajudar os mais de 100 bombeiros estaduais a combater as chamas. “Os incêndios estão a causar grandes danos à fauna, flora e à região do Pantanal”, disse Salles.

Animais mortos

Nenhum ser humano morreu nos incêndios do Pantanal, segundo o tenente-coronel Jean Oliveira, que tem liderado todas as agências governamentais na resposta aos incêndios. Por outro lado, os meios de comunicação locais relataram na quinta-feira uma morte no estado. A vida selvagem, no entanto, tem sido duramente atingida, disse Oliveira.

Embora não haja contagens exactas, acredita-se que milhares de animais tenham morrido, segundo o biólogo Rogério Rossi, da Universidade Federal de Mato Grosso. A equipa veterinária itinerante consegue salvar apenas uma pequena fracção dos animais feridos. Muitos destes animais são difíceis de apanhar, longe de estradas acessíveis.

O veterinário Jorge Salomão Jr. fez um inventário da carnificina. “Já vimos muitos animais mortos, principalmente répteis, serpentes, jacarés”, diz. “Vimos muitos veados mortos, antas mortas, macacos mortos, quatis mortos.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na área queimada de 1347 quilómetros quadrados perto da cidade de Poconé, as cobras mortas são vistas de poucos em poucos metros. A guia local Eduarda Fernandes, que está a trabalhar com a equipa de resgate, vagueou pela área, com os pés a afundarem-se na fuligem profunda.

Apanhou uma serpente petrificada no incêndio. Tinha mordido a sua própria carne, no que um biólogo diz ser provavelmente uma reacção involuntária ao procurar qualquer fuga da dor de ser queimada viva. Questionado sobre o que pensava ter acontecido, Fernandes respondeu: “Dor. Desespero.”