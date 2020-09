Homens com uniforme de soldado assassinam mulher em Cabo Delgado

O vídeo tem menos de dois minutos, embora o seu impacto dure muito mais. Começa com uma mulher nua caminhando à beira da estrada, seguida por vários homens vestidos com fardas das Forças de Defesa e Segurança (FDS) de Moçambique. Um deles, com uma mochila vermelha às costas, aproxima-se e espanca-a violentamente com um pau. A mulher grita de dor, tenta proteger-se, cambaleia, os homens insistem que continue a andar, um deles dispara para a assustar. E ela foge.

