Governo Sánchez aprova Lei de Memória para dar “o direito à verdade” às vítimas de Franco

Menos de um ano depois da exumação de Francisco Franco do mausoléu do Vale dos Caídos, monumento que o ditador ergueu ao seu regime, o Governo de Espanha, uma coligação de esquerda chefiada pelo socialista Pedro Sánchez, aprovou nesta terça-feira o anteprojecto da nova Lei de Memória Democrática, que vai inscrever no Boletim Oficial do Estado o “repúdio e condenação do golpe de Estado de 18 de Julho de 1936 e a posterior ditadura” e que estabelece o “direito das vítimas à verdade”.

Continuar a ler