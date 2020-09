PSD/Torres Vedras exige oferta de transportes a 100% no início do ano lectivo

Os vereadores do PSD na Câmara de Torres Vedras exigiram na terça-feira uma oferta de transportes a 100% no concelho no início deste ano lectivo, depois de ter havido horários e carreiras cancelados devido à pandemia de covid-19.

Em conferência de imprensa, o vereador Marco Claudino demonstrou “preocupação para que seja assegurada a totalidade dos transportes” neste concelho do distrito de Lisboa, quando os últimos dados revelados pelo município apontavam para uma reposição a 80%.

“Garantidamente haverá carreiras para todos os horários, o que significa um reforço de carreiras, porque nem pensar haver alunos que faltem à escola por falta de transportes”, respondeu a vereadora da Educação, Laura Rodrigues (PS), em declarações à agência Lusa.

O social-democrata alertou que tem de haver “uma necessidade de resposta muito mais alargada” para responder aos horários diferenciados que as escolas criaram para alternar as entradas e as saídas dos alunos, por causa das recomendações da Direcção-Geral da Saúde no contexto da pandemia.

A também vice-presidente da câmara esclareceu que o município e o operador de transportes estão, nesta fase, a efectuar os “ajustes” necessários nos horários e a equacionar o reforço de transportes necessário, em função do número de alunos que requisitarem o passe escolar.

Por isso, Laura Rodrigues admitiu que, nas primeiras semanas deste novo ano lectivo, poderão surgir falhas, remetendo para daqui a semana e meia o investimento e o número de horários das carreiras a mais para esse reforço dos transportes.

Para os restantes utilizadores dos transportes públicos no concelho, os vereadores do PSD alertaram que a solução de transportes a pedido “tem de ser implementada” para resolver os problemas das “pessoas que mais precisam” deles.

A vice-presidente do município esclareceu que o reforço dos transportes escolares no concelho vai também abranger os restantes utentes.