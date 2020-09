Na bacia do Sado, as árvores estão a morrer e os animais em risco

“Está tudo seco!” Este é o comentário desalentado que o director executivo da Associação de Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alto Sado (ARBCAS), Ilídio Martins, encontrou para explicar ao PÚBLICO a realidade actual na bacia do Sado. “Atingimos um limite que nunca foi atingido” no stress hídrico desde que há memória, assinala o dirigente da associação de regantes, habituado que está a enfrentar as consequências resultantes da escassez de água.

