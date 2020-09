J. K. Rowling volta a apontar o dedo às pessoas transgénero em novo livro

Troubled Blood, escrito por J. K Rowling sob o pseudónimo Robert Galbraith, é o quinto volume da saga Cormoran Strike, uma série de crimes investigados pelo detective que dá nome aos livros. Mas, mais do que dar por falar pela sua capacidade de escrever um policial contemporâneo, a autora está a caminho de de ser novamente alvo de críticas por parte da comunidade LGBT.

A linha condutora desta nova narrativa é o desaparecimento de uma mulher, que se crê ser vítima de um travesti assassino em série. No jornal britânico The Telegraph, o crítico Jake Kerridge diz que a moral da história é “nunca confiar num homem com um vestido”. Ainda que uma pessoa que se vista de acordo com as roupas que são consideradas como pertencendo ao género oposto não tenha necessariamente de se identificar como sendo desse género — é o caso de travestis ou drag queens, cujos casos mais comuns são os de homens que se vestem como mulheres, mas que podem não se identificar como tal —, a autora deixa nas entrelinhas a relação entre identidade de género e criminalidade. Relação essa que Rowling já tinha estabelecido previamente.

Foto Troubled Blood, o quinto livro da saga Cormoran Strike, da autoria de J. K. Rowling sob o pseudónimo Robert Galbraith Reuters/CARL RECINE

Em Junho, a escritora tinha recorrido ao Twitter para comentar um artigo cujo título referia “pessoas que menstruam”, respondendo que tinha a certeza que existia uma palavra para essa expressão, nomeadamente “mulheres”. As repercussões deste comentário não se fizeram esperar e inclusive membros do elenco das adaptações cinematográficas de Harry Potter expressaram o seu desagrado em relação às palavras de Rowling.

Após as duras críticas de que foi alvo, a autora escreveu e divulgou um ensaio onde relacionava ter sido vítima de agressão sexual com a sua preocupação com o acesso de pessoas transgénero a espaços exclusivos para mulheres.

“Estou a falar sobre estas coisas agora, não numa tentativa de conquistar simpatia, mas por solidariedade com o elevado número de mulheres que têm histórias como a minha, que foram criticadas por serem fanáticas ao preocuparem-se com os espaços para um só sexo”, escreveu.

Esta não é a primeira vez que um dos livros da saga Cormoran Strike é criticado devido à forma como se refere às pessoas transgénero. No segundo livro do conjunto, The Silkroom, uma das suspeitas do crime é uma mulher transgénero chamada Pippa Midgley, que, segundo uma descrição da Marie Claire, é “uma personagem miserável, tensa, violenta e sem qualquer sentido de auto-preservação”. Rowling faz ainda diversas menções à “proeminente” maçã-de-adão e refere-se à sua voz como sendo “grave e sonora como a de um estivador”.

As opiniões de J. K. Rowling sobre a comunidade transgénero levaram os seus fãs a afastarem-se e a demarcarem-se da escritora e já se sente a hostilidade dos internautas em relação ao novo livro, munindo-se da hashtag #RIPJKRowling (em português seria “descansa em paz J. K. Rowling”) para criticar a sua posição.

#RIPJKRowling dói para quem cresceu com o trabalho dela, eu não sabia que meu ídolo era uma mulher preconceituosa e ignorante desse jeito

Já fiquei com um pé atrás com aqueles tweets dela, mas esse livro novo que ela está escrevendo foi a gota d'água. pic.twitter.com/aAVbmS6QtN — whatever (@ninaaamoura) September 15, 2020

A escritora já vendeu mais de 500 milhões de exemplares só da saga Harry Potter e conta com diversos outros títulos na sua bibliografia.