Suba: há nova esplanada no topo do Palácio Santa Catarina com Lisboa no menu

O restaurante Suba do hotel Verride Palácio Santa Catarina subiu até ao topo: tem nova esplanada no terraço do histórico edifício, com boas vistas garantidas e “um miradouro 360º sobre Lisboa e o Tejo ao ar livre”. O Rooftop Bar está “aberto em exclusivo para clientes do restaurante”.

Na apresentação, o hotel não faz por menos: ​“Podemos orgulhosamente afirmar que temos a melhor vista para Lisboa”, diz o director do Verride, João Silva.

Com a cozinha liderada pelo chef Fábio Alves, o Suba aproveita para dar a conhecer ainda uma carta com sabor a Verão, entre marisco e peixe fresco como âncoras. Por aqui, propõem-se variações sobre o Carabineiro ou o Atum, nas entradas; sobre Lavagante e Pregado, nos pratos principais (nas carnes: Vitela de Leite ou Pato Real).

Além do serviço à carta, há menus de degustação preparados, com ”valores entre os 50 e os 110 euros (sem bebidas incluídas)”. Durante a semana, o menu executivo fica por 25 euros (almoço). Para algo mais demorado e global, propõe-se o menu do chef (65 euros), que integra cinco pratos de Fábio Alves.

Na sala, há 30 lugares disponíveis e na esplanada há 20. O restaurante Suba, que reabriu no final de Julho, abre de terça-feira a sábado das 12h30 às 15h, e das 19h30 às 23h.