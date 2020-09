A mansão d’ O Príncipe de Bel-Air entra no Airbnb e Will Smith é o anfitrião

A Portugal, as aventuras de Will The Fresh Prince, o jovem rapper que se mudou da família modesta para a casa do tio milionário, chegaram em 1992, dois anos depois da estreia nos EUA. Com o título O Príncipe de Bel-Air, a série de comédia familiar foi das primeiras a integrar a programação da SIC e, três décadas depois, continua a ser repetida pelo mundo.

Now this is a story all about how / My life got flipped turned upside down / And I'd like to take a minute just sit right there I'll tell you how I become the prince of a town called Bel Air. Assim entrávamos com um jovem Will Smith, que tinha 22 anos quando a série estreou, na rica mansão de Bel Air, na Santa Monica de Los Angeles, Califórnia, EUA.

Se na altura a mansão pertencia à família do tio, agora poder-se-ia dizer que “pertence” ao sobrinho: é o próprio Will Smith que se inscreve como anfitrião para arrendar a casa no Airbnb. A iniciativa integra as celebrações de 30 anos da série, que incluem um especial da HBO com o reencontro entre os actores da série, marcado para estrear em Novembro.

Aberta para reservas a 29 de Setembro, a mansão irá receber hóspedes em vários dias de Outubro por preços simbólicos: à volta de 25 euros por noite para dormir na ala de Will neste “ícone arquitectónico da cultura pop”, como se lhe refere o portal de arrendamento.

Foto

Embora Will Smith surja como o anfitrião, será o seu comparsa DJ Jazzy Jeff (com quem o cantor-actor manteve o duo hip hop que começou isto tudo, DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince) a dar as boas-vindas aos “clientes”.

Os hóspedes que conseguirem reservas vão ter direito à estadia, a aproveitar os salões e a piscina, mas também a outros acepipes, incluindo “um par novinho em folha” de Air Jordans para fazerem os cestos (sem saírem do quarto) ou gira-discos para pôr à prova as suas capacidades nos pratos como DJ.

Por causa da pandemia, a promoção é mais limitada do que habitualmente com estas casas-estrelas no Airbnb: cumprem-se as regras anti-covid-19, os hóspedes têm de ser residentes em Los Angeles e os que ficarem juntos têm de provar que actualmente partilham residência.

Para compensar os fãs do resto do mundo, DJ Jazzy Jeff será também anfitrião de uma experiência online Airbnb, onde irá ensinar truques DJ “à maneira de uma lenda do hip hop” (1 de Outubro).