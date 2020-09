António Ramalho queixa-se que carteira de vendas que herdou “era má, velha e ilegal”

O presidente do Novo Banco, António Ramalho, está neste momento a ser ouvido no Parlamento, na Comissão de Orçamento e Finanças para falar sobre a auditoria externa da Deloitte. A primeira ronda de perguntas arrancou com o PS, com o parlamentar socialista João Paulo Correia a questionar António Ramalho se a sua administração “tem lesado ou não os interesses do Estado”, com a venda de activos “com contornos supostamente censuráveis”, tal como noticiou o PÚBLICO sobre os negócios imobiliários do Novo Banco. O presidente do Novo Banco aproveitou para revelar que já tem o parecer independente encomendado a uma consultora internacional para avaliar as práticas do banco nas vendas de activos imobiliários em causa. “Espero que isto esclareça de uma vez por todas”, disse, depois de afirmar que irá fornecer uma cópia do documento aos deputados.

A declaração surgiu já depois de João Paulo Correia ter sublinhado que, apesar de a auditoria ir apenas até 2018, “esta audição terá questões que se reportam até ao dia de hoje”, invocando a carta da Procuradoria-Geral da República. O socialista lembrou também que quem escolheu a consultora Deloitte para realizar a auditora foi não o Governo, mas o Banco de Portugal. O socialista explicou que não iria fazer uma audição de comissão parlamentar de inquérito, uma vez que as questões que possam fazer de forma concreta “estão cobertas de sigilo bancário”. “Mas muitas dúvidas persistem”, disse.

“A auditoria vem dizer que a doença do BES [Banco Espírito Santo] passou para o Novo Banco e que os quatro mil milhões de perda resultam de negócios até 2014. Sabemos também que muitos dos activos tinham valor contabilístico sobrevalorizado e essa sobrevalorização esta muito bem explicada”, contextualizou. “Mas apesar de sabermos que há uma valorização, há preços de mercado e o valor da venda”, distinguiu. “O contrato de venda proíbe a venda de activos a contrapartes. Tem condições de garantir que o Novo Banco conhece todos os últimos beneficiários efectivos que adquiriram activos em 2016, 2017 e 2018”, perguntou.

Carteira de vendas “era má, velha e ilegal"

À pergunta, António Ramalho respondeu que se tratava de um processo “de venda obrigatória de imobiliários”. “O banco tinha uma carteira que herdou que era má, velha e ilegal”, resumiu. “Era má, porque só 14% desses activos eram residenciais, 43% eram fábricas e 20% eram terrenos agrícolas sem qualquer tipo de actividade específica. Era velho, porque 35% destes activos tinham mais de cinco anos e tínhamos 100 imóveis com mais de 20 anos dentro do banco, o que era ilegal porque os bancos são obrigados a vender os activos no espaço de dois anos”, vincou. “A venda em pacote era inevitável”, acrescentou, antes de citar casos de venda de outros bancos.

Em relação ao projecto Viriato, Ramalho explicou houve uma divergência entre dois órgãos do banco na escolha do advisor [consultor]. O departamento imobiliário queria a Alantra e o órgão de compliance [boas práticas] desentenderam-se. “O conselho de administração não está para fazer favores a nenhuma área do banco” e António Ramalho decidiu pedir que fosse a espanhola Alantra a intervir, empresa gerida em Portugal por Rita Barosa, a ex-assessora de Ricardo Salgado, apanhada no saco azul do GES. "Estaria mal com a minha consciência se tivesse cedido à compliance [uma vez que não houve acusação a Rita Barosa]. Tive aquilo que me interessava: o melhor consultor, o que vendia melhor”, concluiu.

Novo Banco já recebeu 2976 milhões de euros

O Novo Banco resulta do processo de resolução do Banco Espírito Santo (BES), que resultou na venda de 75% do Novo Banco ao ao fundo de investimento norte-americano Lone Star, a 18 de Outubro de 2017. Os restantes 25% ficaram nas mãos do Fundo de Resolução bancário, numa solução acordada entre Banco de Portugal e Governo. A Lone Star não pagou qualquer preço, tendo injectado 1000 milhões de euros no Novo Banco.

Até hoje foram injectados no Novo Banco cerca de 2976 milhões de euros do total de 3890 milhões de euros que podem ser injectados até 2026. Destes 2976 milhões de euros, 2130 milhões de euros tiveram origem nos cofres do Estado.