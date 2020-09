Jorge Jesus aponta falta de eficácia como motivo da eliminação na Champions

“Nas oportunidades que tivemos não fizemos golo. Não fomos felizes com o jogo”. Foi desta forma que Jorge Jesus explicou a eliminação na Liga dos Campeões, com a derrota desta terça-feira frente ao PAOK.

E detalhou a ideia, na flash interview à BTV: “Nos primeiros 45 minutos, eles praticamente não remataram à baliza. Na segunda parte foram mais eficazes. Se analisarmos friamente, vamos concluir que o Benfica foi mais equipa, teve mais oportunidades, mas não marca. O PAOK fez golos”.

Jesus assumiu que “continuar nesta competição era um dos grandes objectivos do Benfica”, mas conseguiu ver pontos positivos na exibição “encarnada”: “Agora temos de fazer retrospectiva deste nosso primeiro jogo a sério. Não gostei do resultado, ninguém gostou, mas a equipa já teve coisas interessantes. Falta melhorar muita coisa como é normal. Há coisas muito positivas neste jogo para além do negativo”.

O treinador do Benfica disse ainda crer que o Benfica tinha o sucesso à sua espera na Liga dos Campeões. “Se passássemos estas duas eliminatórias, acredito que poderíamos ter ido muito longe na Champions”.