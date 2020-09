Uma associação para pôr as imagens dos fotojornalistas na parede

Onde estávamos quando o Presidente da República decretou o primeiro estado de emergência? O fotógrafo Miguel A. Lopes sabe que estava em casa, em frente à televisão, a ver um directo da SIC, porque o fotografou. Passava um minuto das oito da noite do dia 18 de Março e a primeira frase do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa surge solene na legenda: “Acabei de decretar estado de emergência.” A fotografia mostra apenas luminosidade do ecrã sobre um fundo negro.

