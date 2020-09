Cantora austríaca ena b. apresenta novo EP com o single Make room

Cantora e compositora, austríaca de nascimento, Verena Bachinger fixou-se há cerca de cinco anos em Lisboa, onde a par da música dá aulas online de alemão. Em Novembro de 2019 editou um primeiro EP com quatro canções originais, Break The Hush, a que se seguiram outros singles e EP ligados, todos eles, a um projecto denominado cafe ena. A entrada de Verena na Pinuts Music Agency deu início a novo projecto, agora a solo, passando a assinar ena b. E foi com esse nome que gravou novo disco, um EP chamado Locked Spaces, que pode ser ouvido em streaming ou download nas plataformas digitais. Make room, o single de avanço, ganhou agora um videoclipe, que se estreia esta segunda-feira e que o PÚBLICO aqui revela.

O início do trajecto de Verena como autora remonta a 2014, quando começou a estudar música e composição em Jerusalém, Israel. Aí experimentou durante dois anos, segundo a sua agência, escrever em vários géneros e estilos até se instalar em Lisboa, em 2016, e na capital portuguesa desenvolver e definir o seu próprio estilo, influenciada não só por aquilo que conhecemos como Americana, pelo indie e pela folk, mas também por nomes como Neil Young, Bob Dylan, Cat Power e Aimee Mann. Verena Bachinger, ou ena b., escreveu até hoje algumas dezenas de canções, colaborando com músicos de Israel, Portugal, estados Unidos e Áustria.

O videoclipe de Make Room vem juntar-se a outros três, do projecto café ena: Break the hush, Finding our hearts e A thousand rocks. Um primeiro álbum desta cantora deverá surgir no mercado durante Janeiro de 2021.